В Берлине лиса бегала от полиции по балкону и крыше частного домовладения

Лиса на балконе спровоцировала полицейскую операцию в районе Берлин-Шарлоттенбург в субботу.

По словам полиции, жители мансардной квартиры на Данкельманнштрассе обнаружили животное в субботу утром. После этого лиса убежала на крышу.

Прибывшая по сигналу полиция смогла вытолкнуть лиса обратно на балкон.

«Затем он невредимым убежал через квартиру и лестничную клетку на улицу», — сообщила пресс-секретарь полиции.

Как животное попало на крышу и что оно там искало, изначально было непонятно. Говорили, что лиса была пуглива и ни на кого не нападала.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 




 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 