В Берлине лиса бегала от полиции по балкону и крыше частного домовладения
Лиса на балконе спровоцировала полицейскую операцию в районе Берлин-Шарлоттенбург в субботу.
По словам полиции, жители мансардной квартиры на Данкельманнштрассе обнаружили животное в субботу утром. После этого лиса убежала на крышу.
Прибывшая по сигналу полиция смогла вытолкнуть лиса обратно на балкон.
«Затем он невредимым убежал через квартиру и лестничную клетку на улицу», — сообщила пресс-секретарь полиции.
Как животное попало на крышу и что оно там искало, изначально было непонятно. Говорили, что лиса была пуглива и ни на кого не нападала.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации
Сталинская дача в Новом Афоне: любимейшее место отдыха вождя всех народов
Kronen Zeitung: пьяные дипломаты Украины устроили ДТП и погоню в Австрии
Почему Абхазия стала грузинской территорией, и при чем тут Иосиф Сталин
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине