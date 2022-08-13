В Берлине лиса бегала от полиции по балкону и крыше частного домовладения

Лиса на балконе спровоцировала полицейскую операцию в районе Берлин-Шарлоттенбург в субботу.

По словам полиции, жители мансардной квартиры на Данкельманнштрассе обнаружили животное в субботу утром. После этого лиса убежала на крышу.

Прибывшая по сигналу полиция смогла вытолкнуть лиса обратно на балкон.

«Затем он невредимым убежал через квартиру и лестничную клетку на улицу», — сообщила пресс-секретарь полиции.

Как животное попало на крышу и что оно там искало, изначально было непонятно. Говорили, что лиса была пуглива и ни на кого не нападала.