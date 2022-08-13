Чем завершился эксперимент Дэвида Розенхана, когда восемь испытуемых притворились сумасшедшими

В психиатрии двадцатого века было много спорных методов, которые не устраивали исследователя и психиатра Розенхана, и тогда он решился на эксперимент.

Начало эксперимента было положено в семидесятые годы двадцатого века с подачи врача Розенхана, который к тому моменту получил несколько ученых степеней не только по психологии и психиатрии, но и по искусству и экономике.

Когда он устроился работать психиатром в больницу, у него стали вызывать вопросы шаблонные методы, которыми руководствовались врачи при назначении лекарств. Зачастую к ним обращались родители, которые не могли справиться с поведением своих детей-подростков или дети престарелых людей, а также те, кто хотел избавиться или наказать своих родных и близких. Врач анализировал жалобы и записи в медицинской карте, и, исходя из этого, выписывал небезобидные сильнодействующие препараты.

При этом на приеме сами пациенты признаков безумия не выказывали. Это возмутило Розенхана, и он вступил в спор со своим коллегой, являвшимся сторонником действующих методов. Розенхан попросил своих друзей поучаствовать в эксперименте, чтобы доказать свою правоту.

В итоге восемь добровольцев должны были отправиться на прием к психиатру в различных государственных и частных больницах с жалобами на отсутствующие на самом деле слуховые галлюцинации. Для убедительности каждому была придумана соответствующая ему легенда.

В итоге все испытуемые попали в стационар с диагнозом шизофрения или маниакальный психоз. В ходе лечения пациенты говорили, что им стало лучше, но это никак не влияло на действия врачей, и выписывали их только после того, как курс препаратов был пройден до конца.

Лекарства, конечно, лжепациенты не пили, а выбрасывали в санузел. Полученные данные Дэвид Розенхан опубликовал в журнале Наука. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы, на ученого началась настоящая травля со стороны сообщества, говорили, что эксперимент был проведен нечисто.

Но все же этот прецедент заставил врачей задуматься о существующих методах диагностики и лечения психических заболеваний. Многие из них были подвергнуты критике и пересмотрены. В результате, начиная с 1980-го года в Америке при установлении диагноза психиатры все же стали руководствоваться не проявлением текущей сиюминутной симптоматики у пациентов.

Теперь, чтобы диагностировать то или иное расстройство психического свойства, требовалось наблюдать пациента в динамике и во времени, сопоставлять выраженность и частоту проявляющихся симптомов, а также обращать внимание на их совокупность.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что столь нетривиальный эксперимент доктора Дэвида Розенхана существенно усовершенствовал диагностику, и вывел психиатрию на новый уровень. Впрочем, в достоверности существующих методов сомневающихся не стало меньше со временем.