Патриарх Кирилл заявил, что популяризация греха «сносит крышу у людей»
Патриарх Кирилл обвинил современный либерализм в том, что он превозносит грех в красивых одеждах, который «сносит крышу у людей».
В субботу, 13 августа 2022 года, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время оратории на мемориальном вечере в Большом зале Филармонии Санкт-Петербурга поделился своими мыслями о том, что является причиной деморализации современного общества.
Патриарх Кирилл убеждён, что истинная причина того, что людские жизни «трещат» кроется в ценностях либерализма, которые превозносят выбор человека, а не следование Божьим законам.
Епископ РПЦ осудил распространение в средствах массовой информации, кинематографе и литературе «греха одетого в красивые одежды», который не позволяет человечеству думать о действительно важном.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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