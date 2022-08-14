Верховный суд Луизианы отклонил апелляцию по делу о запрете абортов в штате

Верховный суд Луизианы в пятницу отклонил апелляцию, поданную истцами в ходе продолжающейся судебной тяжбы по поводу запрета абортов в штате, позволив запрету остаться в силе.

С тех пор, как Верховный суд США в июне принял решение прекратить конституционную защиту абортов, доступ к абортам колебался, поскольку три клиники штата опирались на постановления и временные запретительные судебные приказы, которые позволили им продолжать работать.

Истцы, оспаривающие запрет, не отрицают, что теперь штат может запретить аборты, но утверждают, что положения закона противоречивы и неконституционно расплывчаты.

21 июля судья штата Дональд Джонсон издал предварительный судебный запрет, который позволил клиникам продолжать делать аборты, пока иск о запрете рассматривается в суде.