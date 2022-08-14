Некоторые модели Fisker Ocean EV уже распроданы - а производство еще даже не началось

Производитель электромобилей Fisker Inc. заявил, что некоторые комплектации его будущей модели Ocean уже распроданы.

Кроме того, как предстоящий Закон о снижении инфляции от 2022 года повлияет на производителей электромобилей, таких как Fisker, который производит свои автомобили в Австрии.

Опубликовано: Антон Райт

 

 




 

 

 

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