В Ереване прогремел мощный взрыв в ТЦ «Сурмалу»
В сети появилось несколько кадров мощного взрыва в торговом центре «Сурмалу», расположенном в одном из центральных районов столицы Армении — Ереване.
На место происшествия выехало шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов. По словам очевидцев, после взрыва происходит детонация фейерверков из хладов и магазинов торгового центра.
Взрыв прогремел в воскресенье,14 августа 2022 года. По данным местных СМИ, есть пострадавшие (раненные), однако их точное число пока не называется. О причинах возгорания и взрыва также ничего не сообщается.
По предварительной информации, в больницы города доставлено не менее семи человек, которые пострадали при взрыве в торговом центре «Сурмалу». При этом глава службы скорой помощи заявил, что под завалами могут оставаться люди, их число неизвестно.
Некоторые СМИ уточняют, что информация о раненых была обновлена службой МЧС. На данный момент сообщается о 20 раненных и не менее одном погибшем при взрыве и пожаре в торговом центре Еревана.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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