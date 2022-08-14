Подоляк: визовые ограничения для россиян будут первым шагом к бунту в РФ

Советник Зеленского Михаил Подоляк рассказал, зачем Украине визовые ограничения Евросоюза в отношении россиян.

Представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что в случае, если страны Европейского союза единовременно примут решение о введении визового эмбарго в отношении граждан России, то россияне могут устроить массовый бунт в собственной стране.

По мнению Подоляка, подобное решение Евросоюза станет первой эффективной санкцией Евросоюза против России после начала спецоперации в Украине.