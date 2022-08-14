Подоляк: визовые ограничения для россиян будут первым шагом к бунту в РФ
Советник Зеленского Михаил Подоляк рассказал, зачем Украине визовые ограничения Евросоюза в отношении россиян.
Представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что в случае, если страны Европейского союза единовременно примут решение о введении визового эмбарго в отношении граждан России, то россияне могут устроить массовый бунт в собственной стране.
По мнению Подоляка, подобное решение Евросоюза станет первой эффективной санкцией Евросоюза против России после начала спецоперации в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
WP: страны Восточной Европы просят НАТО стягивать оружие к границам РФ
Эксперты рассказали, как ловить окуня отводным поводком
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации
Иран, возможно поставит ВС России около тысячи ударных беспилотников
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта