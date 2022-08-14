Иран, возможно поставит ВС России около тысячи ударных беспилотников

Такую точку зрения высказал известный аналитик Элайджа Магье, коорый заявил, что опирается на достоверные источники в Тегеране.

«Иран поставит России 1000 разведывательно-ударных дронов типа Shahed 129/191», - отметил эксперт.

Он также рассказал, что в учебных центрах ВКС РФ уже проводится обучение применению этих БПЛА.

«Иран уже передал РФ специальный тренажер и несколько машин», отмечает аналитик. По его словам, первые «Шахиды» уже совершают правосудие на Украине против ВСУ.

Ранее Тегеран и Москва отвергли все доводы о поставках ударных БПЛА Ирана ВС России, для участия в СВО.