Делегация Конгресса США вылетела с рабочим визитом на Тайвань

Посольство США подтвердило официальный визит американской делегации на Тайвань.

В воскресенье, 14 августа 2022 года, международное агентство «Рейтер» сообщило, что сегодня делегация Конгресса США вылетела в направлении острова Тайвань для проведения встречи с правительством в Тайбэе.

Отмечается, что Народно-освободительная армия Китая направила одиннадцать военных самолётов и шесть кораблей к берегам острова, что могло стать причиной для неожиданной поездки делегации сенатора и конгрессмена Соединенных Штатов на Тайвань.