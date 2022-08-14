Делегация Конгресса США вылетела с рабочим визитом на Тайвань
Посольство США подтвердило официальный визит американской делегации на Тайвань.
В воскресенье, 14 августа 2022 года, международное агентство «Рейтер» сообщило, что сегодня делегация Конгресса США вылетела в направлении острова Тайвань для проведения встречи с правительством в Тайбэе.
Отмечается, что Народно-освободительная армия Китая направила одиннадцать военных самолётов и шесть кораблей к берегам острова, что могло стать причиной для неожиданной поездки делегации сенатора и конгрессмена Соединенных Штатов на Тайвань.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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