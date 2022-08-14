Сенаторы Конгресса США благополучно приземлились на Тайване

Представители Соединенных Штатов Америки прилетели с визитом на остров Тайвань.

В воскресенье, 14 августа, делегация Соединенных Штатов Америки приземлилась в аэропорту столицы Тайваня - Тайбэе.

В отличие с ситуацией вокруг визита Нэнси Пелоси, приезд американских сенаторов не вызвал столь бурной международной реакции.

Примечательно, что представители Китайской Народной Республики до сих пор не отреагировали на приезд сенаторов.

В случае же с визитом Пелоси, напомним, международная обстановка накалилась едва ли не до начала третьей мировой войны.