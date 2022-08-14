Концерн «Калашников» поставит армии РФ винтовку СВЧ и ППК-20 до конца года

Российский оружейный концерн "Калашников" пообещал поставить армии России новейшие пистолет-пулемёт и винтовку СВЧ.

14 августа глава группы компаний "Калашников" Алан Лушников официально сообщил, что новый пистолет-пулемёт ППК-20 поступит на вооружение российским войскам до конца текущего года. По мнению Лушникова, данный пистолет является лучшим вооружением подобного класса на ближайшие два десятка лет.

Также Алан Лушников утверждает, что до конца года войска России смогут получить снайперскую винтовку Чукавина, которая станет достойной заменой знаменитой винтовке Драгунова.