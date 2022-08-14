В Вашингтоне мужчина покончил с собой у Капитолия
Неизвестный мужчина въехал на автомобиле в ограждение Капитолия и покончил с собой.
В воскресенье, 14 августа 2022 года, американское новостное агентство Bloomberg сообщило, что неизвестный мужчина покончил с собой возле здания Конгресса Соединённых Штатов в Вашингтоне.
Согласно заявлению представителей полиции, мужчина целенаправленно въехал в ограждение у Капитолия, после чего, выйдя из личного автомобиля, выпустил несколько патронов воздух и застрелился сам, когда к нему начали приближаться сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время начато следствие для выяснения причины самоубийства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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