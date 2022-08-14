В Гамбурге прошел фестиваль для нуждающихся и бездомных

Во второй раз ассоциация Friends Cup организовала в воскресенье летний фестиваль для нуждающихся и бездомных в Гамбурге.

«Мы хотим дать людям, о которых никто часто и не думает, и у которых дела особенно плохи, небольшой перерыв в их повседневной жизни», — рассказал член правления фестиваля Свен Флор.

В REWE Center Hamburg-Altona для нуждающихся была приготовлена была еда на гриле, прохладительные напитки и всевозможные деликатесы.

Организаторы подготовили два живых выступления и обеспечили культурный отдых для всех собравшихся на форум.

Бригада автобуса для бездомных DRK раздала предметы гигиены для женщин, рюкзаки и корм для животных.