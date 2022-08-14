В Гамбурге прошел фестиваль для нуждающихся и бездомных
Во второй раз ассоциация Friends Cup организовала в воскресенье летний фестиваль для нуждающихся и бездомных в Гамбурге.
«Мы хотим дать людям, о которых никто часто и не думает, и у которых дела особенно плохи, небольшой перерыв в их повседневной жизни», — рассказал член правления фестиваля Свен Флор.
В REWE Center Hamburg-Altona для нуждающихся была приготовлена была еда на гриле, прохладительные напитки и всевозможные деликатесы.
Организаторы подготовили два живых выступления и обеспечили культурный отдых для всех собравшихся на форум.
Бригада автобуса для бездомных DRK раздала предметы гигиены для женщин, рюкзаки и корм для животных.
Опубликовано: Тарас Медведев
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