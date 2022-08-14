Российский ракетоносный крейсер Варяг перекрыл путь кораблям НАТО в Средиземном море
Российский ракетоносный крейсер "Варяг" перекрыл путь кораблям НАТО в канале Отранто.
Итальянское издание La Repubblica сообщает о маневрах российского ракетоносного крейсера "Варяг" в Средиземноморье.
По информации известной итальянской газеты, корабль военно-морского флота Российской Федерации, судно перекрыло путь по каналу Отранто.
Суть в том, что этот канал соединять Ионическое море со Средиземным.
В данный момент в Ионическом море находятся корабли стран-членов НАТО, которые могут направиться в Черное море.
"Российский ракетный крейсер «Варяг» перекрыл канал Отранто для прохода флота НАТО, расположившегося в Ионическом море", - пишет издание.
Опубликовано: Николай Скира
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