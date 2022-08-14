Российский ракетоносный крейсер Варяг перекрыл путь кораблям НАТО в Средиземном море

Российский ракетоносный крейсер "Варяг" перекрыл путь кораблям НАТО в канале Отранто.

Итальянское издание La Repubblica сообщает о маневрах российского ракетоносного крейсера "Варяг" в Средиземноморье.

По информации известной итальянской газеты, корабль военно-морского флота Российской Федерации, судно перекрыло путь по каналу Отранто.

Суть в том, что этот канал соединять Ионическое море со Средиземным.

В данный момент в Ионическом море находятся корабли стран-членов НАТО, которые могут направиться в Черное море.

"Российский ракетный крейсер «Варяг» перекрыл канал Отранто для прохода флота НАТО, расположившегося в Ионическом море", - пишет издание.