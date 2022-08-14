Как получить на даче хороший урожай персиков: что советуют эксперты

Персик после ягодных растений считается самой скороплодной культурой. Плодоносит на второй год, при хорошем уходе урожаем будет радовать до 10 лет подряд.

Немного о персиках

Персик не боится сильных морозов, древесина выдерживает до -28 градусов, цветковые почки - до -23. Но это при равномерной температуре без перепадов.

Если же начинаются оттепели, которые потом меняются на резкий холод, цветковые почки просыпаются и происходит повреждение органов плодоношения и самой древесины.

При этом персиковое дерево быстро отращивает новые побеги и восстанавливает поврежденные участки кроны.

Вымерзший штамб дерева срезается под пенек, в дикую поросль опять делается прививка. Персик в форме куста будет давать плоды на следующий год.

При выращивании дерева из косточки оно будет более выносливым. Но у таких персиков не будет материнских сортовых свойств, а плоды вырастут мелкими и с ухудшенными вкусовыми качествами. Эти саженцы снова надо прививать, чтобы улучшить характеристики.

Иногда и из косточек появляются отличные деревья с крепким иммунитетом, дающие крупные вкусные плоды.

Урожайность у персика выше, чем у айвы или абрикосов, плоды можно есть свежими, сушить, варить, консервировать без сахара. Собирают их с июля по сентябрь.

Если снять плоды недозрелыми, они будут хорошо храниться, но дозревать не будут, вкуснее не станут, только мякоть станет чуть нежнее.

Деревья не любят пересаживания, обрезка после перенесения на новое место часто приводит к инфекциям, плодоношение задерживается, корешки могут подсохнуть.

Как посадить

Делают это в ноябре, косточки располагают в бороздках на глубине 5-7 см. Весной в мае саженцы надо проредить, когда они уже вырастут до 20-30 см.

Пересадка делается вместе с увлажненным земляным комом. В ряду надо соблюдать расстояние 40-50 см между косточками, или даже гуще.

Не все растения вырастут крепкими и выживут. А часть из них с мелкими плодами и плохими вкусовыми качествами нужно будет убирать после первого урожая.

Весной до пробуждения поек, верх растения надо срезать, оставив пенек. В начале лета боковые ветви прищипываются, в конце - лишние вырезают на кольцо.

Уже в следующем году деревце будет хорошо расти, зацветет и даст плоды. Вымерзшие и сохнущие побеги убираются.

Непригодны для высаживания переросшие растения и с подсохшими корнями. Неудачи при выращивании персиков могут быть связаны с плохим местом, неверным сроком посадки, плохо выбранным сортом, незнанием элементарных требований по уходу.

Выращивание саженцев дома

Для этого надо в ноябре посеять косточки в открытый грунт. В марте изъять их из почвы и достать семечки из жесткой скорлупы, затем высадить в цветочный вазон.

Почва готовится из песка, дерновой земли, перегноя. Горшочек накрывают полиэтиленовым слоем для создания парникового эффекта.

Если создать хорошие условия, всходов можно ожидать уже через две-две с половиной недели. Для этого необходима комнатная температура и теплый подоконник - подогреваемый снизу отопительной батареей.

Когда появятся всходы, надо подождать еще две недели и начинать закаливающие процедуры (вынести на балкон, в холодный парник).

Когда заморозки прекратятся, можно пересаживать будущие деревца на постоянное место в грунт.

Обрезка

Крону надо формировать, она может быть веерной, пальметной, чашевидной. Персик неплохо переносит обрезку, но увлекаться все же не стоит, чтобы не допускать лишнего стресса для молодого растения.

Можно делать лишь корректирующее прищипывание без формирования кроны, тогда урожай будет получен быстрее.

Когда персики начнут плодоносить, надо делать летнюю обрезку, важно делать это вовремя. Желательно до 15 июня, тогда урожай будет выше.

Обрезать дерево после снятия плодов не рекомендуется.

Что может навредить персикам:

дырчатая пятнистость (клястероспориоз);

курчавость листьев;

ошибочно сделанные срезы побегов при формировании кроны;

перепады температур.

Общие рекомендации

Деревца хорошо переносят засуху, но когда зреют плоды, полив нужен хороший. В сильную жару не помешают регулярные опрыскивания.

Когда созревают персики, надо проредить крону изнутри, оттянув внешние веточки, убрать листья, дающие лишнюю тень.

За неделю перед сбором урожая плоды надо дважды в день опрыскивать водой. Это дает яркую окраску, сочную мякоть, хороший аромат.

Персики будут сахаристыми, крупными, быстрее созреют.

Нельзя обрабатывать химией деревья в период вегетации. Подкармливают персики под корень, весной дают азотные удобрения, а в остальное время калийно-фосфорные.

Для профилактики грибковых болезней деревья обрабатывают 1% раствором медного купороса. Делается это весной, когда еще нет листьев.

Всего нужно провести 4 подкормки - две весной и две осенью с небольшими интервалами.