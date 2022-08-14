Делегация Конгресса США посетила Тайвань: результаты переговоров
Делегация из Вашингтона под руководством сенатора от Массачусетса Дж. Эд Марки прилетела в Тайбэй.
Данный визит не был объявлен официально. Делегация пробудет на острове два дня.
Это уже вторая встреча представителей США с властями Тайваня. И если Нэнси Пелоси очень обозлила китайские власти, то сейчас они реагируют вполне спокойно.
Сейчас отношения за последние 25 лет, остаются особенно напряженными между Вашингтоном и Пекином.
В составе делегации находятся около 5 человек, которые стараются всячески доказать свою поддержку Тайваню, а также доказать им, что они полноценное государство вне Китая.
По словам представителей такие переговоры будут способствовать стабильности, суверенитету и миру по всему Тайваньскому проливу
Группа во главе с Марки встретится с президентом Тайваня Цай Инь-Вэнь и министром иностранных дел Джозефом Ву во время визита, а также проведет обсуждения с комитетом по иностранным делам и национальной обороне тайваньского парламента по вопросам безопасности и торговли, сообщило Министерство иностранных дел Тайваня.
МИД добавило, что они были крайне рады гостям, а также поблагодарило их за показательную демонстрацию решительной поддержки США Тайваню, несмотря на сложности в отношениях с Пекином.
Опубликовано: Силивончик Алина
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