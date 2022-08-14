На планете становится жарче: ученые подсчитали, какие потери от этого несет мировая экономика

Совокупные последствия повышения температуры уже негативно отразились на четверти экономик мира.

Планета нагревается, и изменение климата становится возможным фактором замедления экономического роста.

Согласно новому исследованию Калифорнийского университета в Дэвисе, опубликованному на этой неделе в журнале Environmental Research Letters, совокупные последствия повышения температуры уже отразились четверти экономик мира. И кроме того, странам становится все труднее и труднее восстанавливать экономику после наступления климатической катастрофы.

Бернардо Бастьен-Ольвера, ведущий автор исследования и его команда проанализировали экономические данные, данные о температуре и количестве осадков за последние 60 лет в более чем 170 странах и обнаружили, что в 39 из них изменение климата уже оставило неизгладимые следы.

Согласно исследованию, стихийные бедствия, усугубляемые повышением температуры, такие как ураганы и лесные пожары, также могут оказывать “стойкое” и “долговременное” воздействие на инфраструктуру страны и, следовательно, на ее способность поддерживать экономическое производство с течением времени.

Бастьен-Ольвера также обнаружил, что климатические модели были бы неправильными, если бы рассматривали воздействие климата на экономику как кратковременное, поскольку растущему числу стран становится все труднее оправиться от последствий климатической катастрофы.

“Когда [разработчики моделей] думают о прогнозировании ущерба от изменения климата, они больше не должны предполагать, что последствия являются лишь временными, но что они, вероятно, имеют долгосрочные и кумулятивные последствия”, - сказал он.

Согласно исследованию, опубликованному в прошлом году группой анализа рисков Swiss Re, к 2050 году мир может потерять до 10% своей экономической стоимости, если температура продолжит расти по своей нынешней траектории. В том же отчете было установлено, что потери могут достигать 18%, если не будут приняты меры по смягчению последствий повышения температуры.