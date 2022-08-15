Южная Корея предложила план помощи КНДР в обмен на денуклеаризацию

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль, объявил в понедельник, что он предложит крупный пакет помощи Пхеньяну в обмен на денуклеаризацию.

Глава государства подробно изложил свое предложение, которое будет включать продовольствие, энергию, а также помощь в модернизации инфраструктуры, такой как порты, аэропорты и больницы.

«Этот план поэтапно резко улучшит экономику Северной Кореи и уровень жизни ее народа, если Север прекратит развивать свою ядерную программу и приступит к подлинному и существенному процессу денуклеаризации», — заявил южнокорейский лидер во время выступления в годовщину окончания японского колониального господства в 1945 году.

По словам экспертов по региону, шансы увидеть, что Пхеньян примет это предложение, уже упомянутое во время инаугурационной речи президента Юна, очень невелики, поскольку Север, инвестирующий большую часть своего ВВП в свою программу вооружений, давно дал понять, что он не будет заключать такое соглашение.

На прошлой неделе Пхеньян пригрозил «искоренить» южнокорейских чиновников, обвинив Сеул в причастности к вспышке Covid-19 в стране.

В этом году Северная Корея провела рекордную серию испытаний оружия, в том числе запуск межконтинентальной баллистической ракеты средней дальности, впервые с 2017 года.

В последние месяцы Вашингтон и Сеул неоднократно предупреждали, что КНДР готовится провести еще одно ядерное испытание, которое станет седьмым в ее истории.