Талибы лишили афганских девочек школьного образования
Движение «Талибан», запрещенное в России, лишило девочек права учиться в старших классах.
Год спустя после захвата власти в Афганистане «Талибаном» вопрос с обучением девушек в старших классах так и не был решен.
Большинство девочек и их родителей выступают за возврат учебы.
Брат министра внутренних дел временного правительства Афганистана Анас Хаккани сказал, что девочки не учатся в старших классах из-за того, что программу стоит реформировать.
Пресс-секретарь талибов сказал на афганском государственном канале, что причиной отсутствия занятий у девочек старших классов являются разногласия религиозных экспертов.
Опрошенные прессой афганцы сказали, что в их стране нет культурных ограничений, которые бы запрещали образование девушек и обвиняют талибов в жесткой идеологии.
Многие афганские девочки говорят, что их отцы поддерживают их стремление получить образование.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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