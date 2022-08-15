Талибы лишили афганских девочек школьного образования

Движение «Талибан», запрещенное в России, лишило девочек права учиться в старших классах.

Год спустя после захвата власти в Афганистане «Талибаном» вопрос с обучением девушек в старших классах так и не был решен.

Большинство девочек и их родителей выступают за возврат учебы.

Брат министра внутренних дел временного правительства Афганистана Анас Хаккани сказал, что девочки не учатся в старших классах из-за того, что программу стоит реформировать.

Пресс-секретарь талибов сказал на афганском государственном канале, что причиной отсутствия занятий у девочек старших классов являются разногласия религиозных экспертов.

Опрошенные прессой афганцы сказали, что в их стране нет культурных ограничений, которые бы запрещали образование девушек и обвиняют талибов в жесткой идеологии.

Многие афганские девочки говорят, что их отцы поддерживают их стремление получить образование.