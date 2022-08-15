Марина Овсянникова продает любимую собаку, чтобы выручить средства на оплату штрафов

Экс-редактор Первого канала, будучи под домашним арестом по делу о дискредитации ВС РФ, ищет нового хозяина золотистому ретриверу Тэффи.

О том, что Марина Овсянникова продает собаку, сообщил в соцсетях ее представитель, сообщает Сплетник.ру.

Журналистка не хочет, чтобы любимый щенок "сидел дома под арестом". Она сообщила, что собаку зовут Тиффани Галакси Энерджи, а она зовет ее просто - Тэффи.

И отметила, что вырученные деньги помогут ей рассчитаться за долги по административным статьям.

Как выяснилось, у Тэффи есть мама - еще одна собака Марины по имени Берри, она остается в доме.

На странице Марины в соцсетях также анонсирован сбор средств на нужды журналистки.

Овсянникова приобрела известность, когда во время прямого эфира программы "Время" ворвалась с плакатом, призывающим остановить спецоперацию на Украине.

После инцидента она временно устроилась в Die Welt, однако после трех месяцев работы контракт с ней не продлили. Последний суд по делу Овсянниковой принял решение о ее домашнем аресте до 9 октября.