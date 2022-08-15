Почему «Человек-паук» Том Холланд решил отказаться от соцсетей

Звезда Голливуда пояснил, что такой шаг сделан ради сохранения психического здоровья, так как актер зацикливается, когда читает что-то о себе.

Известный по роли Человека-паука актер Том Холланд решил отказаться от соцсетей ради психического здоровья. По словам звезды, соцсети не просто требуют слишком много внимания, они оказывают подавляющее воздействие.

В частности, Том тяжело переживает то, что о нем пишут пользователи сетей. "Я зацикливаюсь, если начинаю читать что-то о себе. Это пагубно отражается на моем физическом здоровье", - потому, рассказал актер, он сделал "шаг назад" и удалил приложения, сообщает Сплетник.ру.

До этого он был активным пользователем на протяжении 13 лет.

Родители Тома Холланда в 2017-м году основали благотворительную компанию The Brothers Trust. Организация запустила приложение Stem4, которое предназначено для помощи подросткам, у которых есть психические проблемы. Холланд призвал поддержатьэтот ресурс.

К слову, Том Холланд - не единственная звезда, решившая отказаться от соцсетей ради психического здоровья. Ранее от аккаунтов в соцсетях отказалась Селена Гомес, помогающая людям с ментальными проблемами.