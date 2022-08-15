АиФ: Приходько потребовала внести Меладзе и Брежневу в чёрный список
Украинская исполнительница Анастасия Приходько призвала включить Веру Брежневу и Константина Меладзе в "чёрный" список, лишить всех наград и почестей.
Известная украинская исполнительница Анастасия Приходько потребовала включить имена певицы Веры Брежневой и ее мужа, музыкального продюсера Константина Меладзе в список персон нон грата, лишив их при этом всех наград и имущества.
Артистка уверена, что Брежнева и Меладзе - "предатели", и их необходимо наказать. Приходько призвала лишить деятелей музыкальной индустрии украинских наград и недвижимости на территории страны.
Анастасия возмущена тем фактом, что после запуска спецоперации Меладзе и Брежнева уехали в Италию. Украинка вспомнила, что Брежнева не уехала из РФ в 2014 году, продолжив петь для "агрессивных русских".
Певица уверена, что кроме Брежневой и Меладзе, такого же отношения к себе заслуживают такие исполнительницы из Украины, как Ани Лорак и Светлана Лобода.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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