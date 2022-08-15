Суд Голландии вынесет приговор по делу о крушении рейса MH17 17 ноября

17 ноября голландский суд вынесет приговор по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines, который пролетал над востоком Украины в 2014 году, сообщили в понедельник в Гааге.

Международная группа следователей утверждает, что самолет был сбит над Донбассом ракетой, доставленной с российской военной базы. Москва всегда отрицала свою причастность.

Судебный процесс, начавшийся в марте 2020 года, проходил в условиях усиленной безопасности в Нидерландах, недалеко от Амстердама, поскольку Боинг 777 летел из Амстердама в Куала-Лумпур, и большинство жертв — голландцы.

«Судьи назначили 17 ноября 2022 года заключительным процессом в уголовном процессе по делу MH17», — говорится в заявлении суда. Решение будет оглашено «во второй половине дня».

17 июля 2014 года рейс MH17 Malaysia Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур потерпел крушение над восточной Украиной, в результате чего погибли 298 человек.