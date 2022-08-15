Суд Голландии вынесет приговор по делу о крушении рейса MH17 17 ноября
17 ноября голландский суд вынесет приговор по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines, который пролетал над востоком Украины в 2014 году, сообщили в понедельник в Гааге.
Международная группа следователей утверждает, что самолет был сбит над Донбассом ракетой, доставленной с российской военной базы. Москва всегда отрицала свою причастность.
Судебный процесс, начавшийся в марте 2020 года, проходил в условиях усиленной безопасности в Нидерландах, недалеко от Амстердама, поскольку Боинг 777 летел из Амстердама в Куала-Лумпур, и большинство жертв — голландцы.
«Судьи назначили 17 ноября 2022 года заключительным процессом в уголовном процессе по делу MH17», — говорится в заявлении суда. Решение будет оглашено «во второй половине дня».
17 июля 2014 года рейс MH17 Malaysia Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур потерпел крушение над восточной Украиной, в результате чего погибли 298 человек.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Собчак осудили подписчики после её публикации о родной Юрмале в Телеграм-канале
Журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак имела неосторожность назвать Юрмалу "родной", пустившись в воспоминания о том, что звезда вела фестиваль "Новая волна" до 2014 года в течение 7 лет. Подписчикам пришлось не по нраву высказывание знаменитости.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: отношения между РФ и США прекратятся после признания России спонсором террора
Во время взрыва в торговом центре в Ереване пропал гражданин России
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации
В Германии счет домохозяйств за газ с 1 октября увеличится на 600 евро
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта