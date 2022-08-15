Радиация в Беларуси: сейчас превышение излучения в 17 раз больше нормы

Периодический замер радиации в Гомельской области показал контрольные цифры, которые могут только ужаснуть, чем порадовать.

Чернобыльская АЭС много для кого внесла свои коррективы. Сейчас столбик дозиметра показывает превышение радиационного излучения в 17 раз больше.

Данные были собраны на основе сбора ягод и грибов, которые жители собирают с окрестностей, а также тех территорий, которые принадлежат государству.

Несмотря на то, что авария ликвидирована давно и сам реактор имеет теперь многоуровневый саркофаг, опасность остается. В пробах были найдены такие радионуклиды как цезий-137 и стронций-90, количество которых превышает норму в 17 раз на сегодняшний день.

Чаще всего превышения были на частной территории, что касается государственных земель, то цифры оказывались в норме или незначительно повышены.

Большая часть Беларуси была повреждена во время аварии на Чернобыльской АЭС весной 1986 года.

Больше всего пострадали на Брестской, Гомельской и Могилевской области. На тех местах, которые больше всего пострадали и имеют зашкаливающую дозу радиации, сделали зоной отчуждения, где запрещено жить и рвать там грибы и ягоды.

Однако там остались немногочисленные люди, которые решили дожить свой век там. Там, где территории больше всего имеют загрязнения был сделан Польский государственный радиационно-экологический заповедник.