Радиация в Беларуси: сейчас превышение излучения в 17 раз больше нормы
Периодический замер радиации в Гомельской области показал контрольные цифры, которые могут только ужаснуть, чем порадовать.
Чернобыльская АЭС много для кого внесла свои коррективы. Сейчас столбик дозиметра показывает превышение радиационного излучения в 17 раз больше.
Данные были собраны на основе сбора ягод и грибов, которые жители собирают с окрестностей, а также тех территорий, которые принадлежат государству.
Несмотря на то, что авария ликвидирована давно и сам реактор имеет теперь многоуровневый саркофаг, опасность остается. В пробах были найдены такие радионуклиды как цезий-137 и стронций-90, количество которых превышает норму в 17 раз на сегодняшний день.
Чаще всего превышения были на частной территории, что касается государственных земель, то цифры оказывались в норме или незначительно повышены.
Большая часть Беларуси была повреждена во время аварии на Чернобыльской АЭС весной 1986 года.
Больше всего пострадали на Брестской, Гомельской и Могилевской области. На тех местах, которые больше всего пострадали и имеют зашкаливающую дозу радиации, сделали зоной отчуждения, где запрещено жить и рвать там грибы и ягоды.
Однако там остались немногочисленные люди, которые решили дожить свой век там. Там, где территории больше всего имеют загрязнения был сделан Польский государственный радиационно-экологический заповедник.
Опубликовано: Силивончик Алина
-
-
-
Собчак осудили подписчики после её публикации о родной Юрмале в Телеграм-канале
Журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак имела неосторожность назвать Юрмалу "родной", пустившись в воспоминания о том, что звезда вела фестиваль "Новая волна" до 2014 года в течение 7 лет. Подписчикам пришлось не по нраву высказывание знаменитости.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: отношения между РФ и США прекратятся после признания России спонсором террора
Reuters: Украина возобновит акцизный налог на топливо для пополнения бюджета
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации
Во время взрыва в торговом центре в Ереване пропал гражданин России
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта