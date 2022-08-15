Израильская армия заявила, что обнаружила заблокированный туннель для "атаки" из Газы

Израиль заявляет, что группировка боевиков стремится использовать так называемые атакующие туннели для проникновения на территорию, чтобы взять людей в плен.

Основная цель - взять в заложники израильских солдат или гражданских лиц, чтобы использовать их в качестве обмена пленными.

Израильские военные заявили, что идентифицировали туннель “с двумя маршрутами, за которые отвечают террористическая группировка ХАМАС, был сделан в северной области сектора Газа”.

Туннель “пересек израильскую территорию”, сказал бригадный генерал Нимрод Алони, уходящий в отставку командир дивизии Газы.

Однако, по его словам, он остановился недалеко от подземного бетонного барьера и поэтому “не представлял угрозы для израильских общин в районе вблизи сектора Газа".

Армия заявила, что туннель был “нейтрализован”, но не сразу ответила на вопрос о том, каким образом, поскольку ранее такие сооружения были разрушены или затоплены.

Группировки в Газе, относятся к густонаселенной прибрежной территории, общей численностью 2,3 миллиона человек. Данные туннели созданы с 2007 года в то время, когда Израиль ввел ответную блокаду в ответ на захват власти там ХАМАСОМ.

Контрабандисты также создали уникальную сеть туннелей на самой границе с Египтом, чтобы можно было в него ввозить от товаров домашнего обихода до автомобилей и военного оружия.

В последние несколько лет Египету удалось заблокировать большинство этих туннелей.