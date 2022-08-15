Кэмерон Диаз рассказала, что перевозила наркотики
Кэмерон Диаз — модель, известная киноактриса. Режиссеры безошибочно определили амплуа, наиболее подходящее для голливудской звезды. Она отличается легким, игривым характером, очень органично чувствует себя в комедийном жанре.
Голливудская актриса Кэмерон Диаз рассказала, что на заре своей карьеры она пыталась работать моделью в Париже, но не смогла там закрепиться. В итоге в начале 1990-х годов она начала перевозить наркотики из Франции в Марокко.
«Я была там целый год и не работала ни дня, пока не нашла одну работу — но на самом деле, я думаю, что была мулом, возившим наркотики в Марокко», — призналась звезда, выступая в подкасте Second Life.
По словам актрисы, ей обычно давали чемодан с якобы костюмами. После доставки одного из чемоданов в нужное место она сбежала в Лос-Анджелес, где успешно прошла кастинг, получив роль в блокбастере «Маска». Диаз также пошутила, что перевозка наркотиков оказалась ее единственной работой во Франции.
Также актриса поделилась радостной новостью для ее поклонников о том, что она возвращается на большой экран после восьмилетнего перерыва. Новый фильм с ее участием называется «Снова в деле».
Опубликовано: Ангелина Крент
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