Почему Квентин Тарантино преклоняется перед творчеством Пастернака
Звезда Голливуда во время приезда в Россию попросил показать ему могилу русского писателя и захотел побыть там без свидетелей.
В первый раз американский режиссер приехал в Москву в 2004 году - как гость XXVI Московского кинофестиваля.
Практически сразу звезда Голливуда попросил показать ему могилу Бориса Пастернака в Переделкино. Как выяснилось, у американского режиссера - особое отношение к русскому литератору и его творчеству.
Тарантино признался, что многие стихи поэта знает наизусть еще с детства. Он также выразил восхищение всей русской литературой и искусством.
Перед входом на кладбище Тарантино дал интервью журналистам, и попросил не беспокоить его во время посещения могилы. Однако папарацци успели сделать несколько фото звезды Голливуда у памятника. Говорят, что режиссер пробыл там полчаса и даже всплакнул.
В 2019-м году Квентин приехал в Москву снова, и тогдашний министр культуры России Владимир Мединский подарил режиссеру сборник стихов Пастернака.
По мнению некоторых исследователей, на творчество режиссера большое влияние оказал роман Пастернака "Доктор Живаго" - авторская интонация Тарантино перекликается с интонацией "Доктора".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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