Шольц выступил против закрытия европейских границ для россиян

Канцлер ФРГ Олаф Шольц по-прежнему скептически относится к общему запрету на въезд россиян в Европу, несмотря на соответствующие требования со стороны Северной и Восточной Европы.

«Это война Путина, а не война русских», — сказал Шольц в понедельник после встречи с премьер-министрами Скандинавии в Осло.

Правильно, что это обсуждается в ЕС. Но не стоит еще больше усложнять судьбу россиянам-оппозиционерам, которые хотят уехать в Европу и многие из которых уже находятся в странах ЕС.

С другой стороны, премьер-министры Финляндии и Дании Санна Марин и Метте Фредериксен заявили, что необходимо обсудить запрет на выдачу виз.

Марин ранее заявляла, что «невыносимо», что русские могут отдыхать в ЕС, несмотря на продолжающуюся войну на Украину.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее правительство еще не приняло решение по этому вопросу. Есть хорошие аргументы за и против.

На встрече также присутствовали премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в качестве принимающей стороны и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

Финляндия, Эстония и Литва призвали к запрету на выдачу виз, потому что, будучи граничащими с Россией странами, они получают много посетителей из этой страны . Это вызвало серьезные дебаты в этих странах, в том числе потому, что посетители стран ЕС запасаются товарами, подпадающими под санкции ЕС. Многие также отправляются в отпуск в Шенгенскую зону.