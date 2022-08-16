Кетчуп в США дорожает из-за засухи и роста стоимости удобрений

Из-за сильной засухи и проблемами с транспортировкой дорожают кетчуп, томатная паста и томаты почти на 80%.

Естественно с ростом цен начинают дорожать в первую очередь продукты. Теперь это коснулось томатов, томатных соусов и кетчупов.

Основная причина подорожания - сильная засуха.

«Эта проблема простирается с разных сторон. С одной - засуха провоцирует издержки, т.к. нехватка воды приводит к увяданию томатов и соответственно дополнительно растут цены на транспорт и рекламу», — рассказал руководитель ассоциации изготовителей томатов Калифорнии Майк Монтна.

К примеру, цена томатной пасты фирмы Ingoram, у которой закупают продукты большие продуктовые марки США вырос на целых 80%

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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