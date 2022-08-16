Самые популярные города этой страны не очень довольны большим наплывом приезжающих, которые мешают им жить обычной жизнью.

После двух лет ковидных ограничений туристы хлынули во Францию. И самые и популярные города этой страны не очень довольны чрезмерным количеством приезжих, сообщает Турпром.

Одна из мер в борьбе с овертуризмом - введение туристических пропусков и квот. Такая мера касается всех туристов, и к русофобии это никакого отношения не имеет. Какие конкретно меры ограничений вводят города Франции?

Марсель

Власти этого города ввели туристические квоту, а также систему бронирования для посещения популярных мест. К примеру, лишь 500 человек смогут получить разрешение на посещение объектов, ранее ежедневно принимавших по 3.000 туристов.

Остров Корсика

Здесь введены ограничения на количество отдыхающих, а также создан метод ежедневных квот - в целях защиты окружающей среды. К примеру, для посещения острова Лавецци, долин Рестоника и Бавелла-Нидлс на Корсике, туристы должны забронировать места заранее.

Париж

Он снова задыхается от наплыва туристов. Парижане высказали недовольство групповым туризмом, которое мешает горожанам жить обычной жизнью.

Двухэтажные туристические автобусы тоже вызывают у Парижа беспокойство, так как они создают пробки, затрудняют открытие велосипедных дорожек и расширение тротуаров.

Не выдерживает нашествия туристов и Эйфелева башня: ее ежедневно посещают не менее 6 млн. человек в год.