Почему Франц Кафка любил девушек, и ни на одной не женился

Один из самых великих писателей ХХ столетия был странным человеком, среди прочих проблем у него были сложности и со слабым полом.

У Франца Кафки были проблемы не только с женщинами - он имел их и со здоровьем, его мучили страх и тревога.

Кого любил гений 20 века? Его первой пассией была некая Фелиция Бауэр. С писателем она познакомилась в 1912 году. Хотя Кафке ее внешность сначала не понравилась, он настойчиво писал письма возлюбленной.

Биографы писателя уверены: выбор Фелиции был практичным. А Франц понимал, что девушка будет терпеть его выходки и комплексы, весь накопленный негатив. Ну, а он не будет отвлекаться от творчества.

Во время переписки Кафка два раза просил руки девушки, и она дважды подтверждала согласие. Но до свадьбы дело все равно не дошло - писатель не считал себя семьянином, и вообще хотел быть свободным.

И в конце концов увлекся подругой Фелиции. Удивительно, что период любовной муки стал для писателя плодотворным: он написал за это время "Превращение" и ряд глав из "Америки".

Разрыв с Фелицией Кафка пережил тяжело: девушка со своей сестрой и подругой поговорили с ним начистоту, и этот разговор литератор позже называл трибуналом. Так родился его гениальный роман "Процесс".

Следующей любовью Кафки стала Юлия Вохрыцек, которая была младше его на 8 лет. Они познакомились в санатории, где писатель лечился от туберкулеза.

Франц по привычке сразу сделал ей предложение, а потом опомнился и начал сомневаться. Для Юлии, которая влюбилась в Кафку, разрыв стал большим ударом, и девушка попала в психитарическую лечебницу.

Франц порвал с Юлией после того, как познакомился с новой пассией - Миленой Есенской. Она была младше писателя уже на 13 лет, и работала переводчицей, но была замужем. С этой девушкой писатель общался так же, как и с другими, - в основном в письмах. Во время их отношений начал писать свой роман "Замок".

Инициатором разрыва отношений стал сам Франц, но пара сумела сохранить дружеские отношения.

Последняя возлюбленная писателя - Дора Диамант. Кафке в тот момент было уже сорок лет, а Доре (по разным оценкам- от 19-ти до 25-ти). Девушка знала, что писатель был в это время смертельно болен, но была влюблена, и взвалила на себя заботу о нем.

Умирающий Кафка наконец захотел жениться, и попросил руки Доры у отца невесты, но на этот раз воспротивилась семья девушки. Тем не менее, она провела с писателем последние месяцы его жизни, и писатель скончался в ее присутствии.