МИД РФ заявил, что России сейчас не о чем говорить с США по Афганистану

Министерство иностранных дел России сообщило, что диалог Российской Федерации и США по Афганистану невозможен.

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов 16 августа заявил, что России не о чем говорить с США по афганскому вопросу.

Кабулов сказал, что спецпредставитель Америки на конференции в Ташкенте предлагал пообщаться по поводу Кабула, однако он сказал, у нас нет общих тем для общения.

Ситуация в Афганистане изменилась после августа 2021 года, когда движение «Талибан» нанесло поражение правительственным войскам.