МИД РФ заявил, что России сейчас не о чем говорить с США по Афганистану
Министерство иностранных дел России сообщило, что диалог Российской Федерации и США по Афганистану невозможен.
Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов 16 августа заявил, что России не о чем говорить с США по афганскому вопросу.
Кабулов сказал, что спецпредставитель Америки на конференции в Ташкенте предлагал пообщаться по поводу Кабула, однако он сказал, у нас нет общих тем для общения.
Ситуация в Афганистане изменилась после августа 2021 года, когда движение «Талибан» нанесло поражение правительственным войскам.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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