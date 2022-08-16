МИД РФ заявил, что России сейчас не о чем говорить с США по Афганистану

Министерство иностранных дел России сообщило, что диалог Российской Федерации и США по Афганистану невозможен.

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов 16 августа заявил, что России не о чем говорить с США по афганскому вопросу.

Кабулов сказал, что спецпредставитель Америки на конференции в Ташкенте предлагал пообщаться по поводу Кабула, однако он сказал, у нас нет общих тем для общения.

Ситуация в Афганистане изменилась после августа 2021 года, когда движение «Талибан» нанесло поражение правительственным войскам.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

 





 

 

 

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