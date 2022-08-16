ФАН: Shaman 2 раза сломал стойку микрофона на концерте в Крыму

Известный российский исполнитель Shaman впервые выступал в Крыму в рамках фестиваля "Таврида. Арт". Мощный звук, зашкаливающие эмоции зрителей и сломанная стойка микрофона дважды - вот, что представлял собой выход на сцену молодого певца.

Исполнитель патриотических хитов "Встанем" и "Я русский" Shaman выступал в Крыму первый раз на фестивале "Таврида. Арт". Артист умудрился 2 раза сломать стойку микрофона во время концерта.

Shaman порадовал зрителей, появившись на сцене бухты Капсель, которая находится под Судаком, 15 августа. Новоиспечённая звезда открыл фестиваль, исполнив свои хиты под бурные овации крымчан.

Композицию "Встанем" артист пел вместе с сотрудниками Росгвардии.

Позднее Shaman выступил с концертом на площадке "Тавриды. Арт" Серф-приют. Целый час звезда сцены исполнял свои песни и хиты других исполнителей, удивляя аудиторию шаманскими напевами.

Знаменитость 2 раза сломал стойку микрофона, а от мощности звука колонки "срывались на рёв". Shaman держал публику в напряжении в течение всего своего выступления.