Бен Аффлек и Дженнифер Лопес сыграют свадьбу через 3 дня после церемонии в Лас-Вегасе

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек хотят сделать свою свадьбу долгой. Поэтому будет проводиться вторая свадебная церемония спустя месяц после проведения официальной свадьбы в Лас-Вегасе.

В это непросто поверить, но любящие сердца себя найдут и сквозь десятилетия. Через 20 лет после размолвки Лопес и Аффлек воссоединились в мае 2021 года и с тех пор не расставались. Для этого ей пришлось даже расстаться с предыдущим своим женихом Алексом Родригесом.

Уже сейчас Джей Ло с милой улыбкой рассказывает как же проходил этот милый трогательный момент, когда ее любимый сделал ей предложение.