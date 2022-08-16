Бен Аффлек и Дженнифер Лопес сыграют свадьбу через 3 дня после церемонии в Лас-Вегасе

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек хотят сделать свою свадьбу долгой. Поэтому будет проводиться вторая свадебная церемония спустя месяц после проведения официальной свадьбы в Лас-Вегасе.

В это непросто поверить, но любящие сердца себя найдут и сквозь десятилетия. Через 20 лет после размолвки Лопес и Аффлек воссоединились в мае 2021 года и с тех пор не расставались. Для этого ей пришлось даже расстаться с предыдущим своим женихом Алексом Родригесом.

Уже сейчас Джей Ло с милой улыбкой рассказывает как же проходил этот милый трогательный момент, когда ее любимый сделал ей предложение.

“Одним прекрасным уже теплым субботним вечером, находясь в моем месте уединения и покоя, словом в раю на земле (в ванне с пеной), моя прекрасная любовь встала на одно колено и сделала предложение”, - написала она в своем информационном бюллетене в апреле.

“Я была застигнута врасплох и просто смотрела ему в глаза, улыбаясь и плача одновременно”.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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