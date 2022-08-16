Проклятие семьи: почему 5 представителей клана Хемингуэев покончили с собой

Великий писатель покончил с собой более шести десятков лет назад, но, как стало известно, на такой шаг решились еще четверо человек из его семьи.

Эрнест Хемингуэй вырос в большой семье, которая жила в пригороде Чикаго. Отец писателя Кларенс был врачом, мать Грейс - оперной певицей.

Хемингуэй не любил мать и даже признавался в ненависти к ней. Говорят, что Грейс была властной женщиной, пилила своего мужа и детей.

Отец Эрнеста приучил сына к охоте и рыбалке, научил обращаться с оружием. В зрелом возрасте у Кларенса появились проблемы со здоровьем: развился диабет, следствием которого стала гангрена на ногах.

И однажды Кларенс пришел домой и застрелился в своем кабинете - это случилось в 1928 году. Второй жертвой злого семейного рока стал уже сам писатель.

Хемингуэй в молодости был очень сильно ранен на войне, пережил 2 автокатастрофы. В итоге у писателя были проблемы со здоровьем, в том числе - со зрением.

Эрнест чувствовал себя одиноко, и вернулся из Европы к своей жене в США. У него начала развиваться паранойя - за деньги, налоги, рукописи. Ему также казалось, что за ним следят спецслужбы.

Жена уговорила его лечь в клинику, чтобы избавиться от мании преследования. В январе 1961 года он вышел оттуда, полностью потеряв память и возможность писать. Кроме того, у писателя диагностировали диабет. После этого Хемингуэй предпринял попытку самоубийства, но жена вовремя успела его остановить и снова отправила в лечебницу.

Но по возвращении домой после второго курса лечения писатель повторил попытку застрелиться - и осуществил задуманное.

Третьей жертвой семейного рока стала младшая сестра Эрнеста - Урсула Хемингуэй. Она покончила с собой в 1966 году - на 64-м году жизни, страдая от рака и депрессии одновременно. Женщина выпила смертельную дозу лекарства.

Четвертым свел счеты с жизнью младший брат писателя - Лестер. Он родился 1 апреля 1915 года, и тоже стал писателем, однако такой известности, как старший брат, не добился. И застрелился в 1982 году - после долгой борьбы с диабетом и депрессией.

Пятой жертвой суицида в семье стала внучка Эрнеста Хемингуэя - Марго. Она была супермоделью и актрисой. Но после стремительного взлета, у девушки начались проблемы: не складывалась личная жизнь, она начала пить, набрала лишний вес. Накопились долги, а вслед за ней пришла депрессия.

В итоге актриса также попала в лечебницу, где ее лечили сильными психотропами. После выписки, в июле 1996 года, ее нашли мертвой в кавртире. Как выяснилось, она покончила с собой в 42 года в результате передозировки лекарства от эпилепсии.