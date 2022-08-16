ТАСС: Нагиев подтвердил, что не будет ведущим шоу Голос 60+
Известный российский ведущий и актёр Дмитрий Нагиев подтвердил, что не появится в новом сезоне программы "Голос 60+" в качестве ведущего.
Актер и известный российский ведущий телевидения Дмитрий Нагиев подтвердил сведения о том, что не будет принимать участие в новой части вокального шоу "Голос 60+" как ведущий.
По договоренности с главным каналом ТВ государства шоумен не будет появляться в проекте телевидения, по крайней мере, на время.
Звезда экрана подтвердил эту информацию ТАСС: "Да, какое-то время".
Ранее сообщалось, что ведущей программы "Голос 60+" будет актриса и телеведущая со стажем Лариса Гузеева. Решение временно покинуть проект Нагиев принял еще несколько сезонов назад.
Гузеева призналась, что заменить коллегу в этом качестве ей будет сложно, но она готова прислушиваться к любой критике в свой адрес, делая соответствующие выводы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Виталий Кличко признался в поступающих из офиса Зеленского угрозах
Форд заставлял сотрудников заводов выкрашивать углы цехов белой краской
Поломка турбины на Каховской ГЭС может привести к ядерной катастрофе
Мороженое от Фиделя: как работает кафе в Гаване, открытое с подачи кубинского вождя
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации