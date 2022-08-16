ТАСС: Нагиев подтвердил, что не будет ведущим шоу Голос 60+

Известный российский ведущий и актёр Дмитрий Нагиев подтвердил, что не появится в новом сезоне программы "Голос 60+" в качестве ведущего.

Актер и известный российский ведущий телевидения Дмитрий Нагиев подтвердил сведения о том, что не будет принимать участие в новой части вокального шоу "Голос 60+" как ведущий.

По договоренности с главным каналом ТВ государства шоумен не будет появляться в проекте телевидения, по крайней мере, на время.

Звезда экрана подтвердил эту информацию ТАСС: "Да, какое-то время".

Ранее сообщалось, что ведущей программы "Голос 60+" будет актриса и телеведущая со стажем Лариса Гузеева. Решение временно покинуть проект Нагиев принял еще несколько сезонов назад.

Гузеева призналась, что заменить коллегу в этом качестве ей будет сложно, но она готова прислушиваться к любой критике в свой адрес, делая соответствующие выводы.