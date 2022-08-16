Джим Керри говорит, что постоянно испытывает чувство, что за ним следят
Актёр использует специальный приборчик, с помощью которого он обследует каждый уголок своего дома на наличие жучков.
Роберт Де Ниро тоже не хочет стать жертвой навязчивого поклонника или маньяка.
Актёр соорудил возле своего дома двадцатиметровую вышку, на которой установлены датчики слежения и камеры.
А его соседка Мадонна сама принимала участие в проектировании тоннеля, который прорыт от её дома до секретной бухты.
Именно там дежурит глиссер, который, в случае опасности увезёт звезду подальше от преследователей.
Илья Лагутенко «заработал» свою арахнофобию во время отпуска на Карибах.
Маленькое насекомое напало на звёздное тело, после чего Главный Мумийтролль слёг с высокой температурой и головной болью.
Илья не знает точно, был ли нападавший пауком или клещом, и теперь боится и тех, и других.
Опубликовано: Антон Райт
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