Детского писателя Николя Носова считают одним из самых гениальных литераторов. Он превращал истории незаурядных персонажей в захватывающие приключения ярких личностей.

Самой знаменитой работой Николая Носова по праву считается «Незнайка на Луне». Со временем главный персонаж книги — Незнайка — стал визитной карточкой писателя.

Примечательно, что в своих книгах про Незнайку, Носов предсказал многие вещи, которые случились намного позже.

Считается, что Носов с помощью Незнайки объяснил детям как работает человеческая психика. В настоящей кладезе пророчеств и наблюдений, книге «Незнайка на лучше», читатель может провести аналогию практически на все сферы жизнедеятельности.

Но самое главное, что Носов буквально объяснил, как работает «желтая пресса». Незнайка как будто дал точное объяснение привальному потреблению всякой ерунды.

Он сказал: «Каждый, кто покупал «Газету для дураков», говорил, что он покупает ее не потому, что считает себя дураком, а потому, что ему интересно узнать, о чем там для дураков пишут.

Кстати сказать, газета эта велась очень разумно. Всё в ней даже для дураков было понятно. В результате «Газета для дураков» расходилась в больших количествах».

Сегодня «желтая пресса» преследует точно такой же принцип.

Она низкого качества, но отождествляет себя с целевой аудиторией. Чем больше люди погружаются в эту информацию, тем больше верят всему, что сказано.

То есть, «желтые СМИ» выдуться «очень разумно» и так, чтобы все было понятно «для дураков».