Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации российской армии

Лидера музыкального коллектива ДДТ Юрия Шевчука суд в городе Уфа признал виновным в дискредитации российской армии. Ему назначили штраф в размене 50 тысяч российских рублей.

На Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию российской армии после его антивоенной речи на концерте в российском городе Уфа. Продюсер ДДТ Радмир Усаев уточнил, что на концерте в «Уфа-Арена» музыкант рассказал про свое отношение к понятию Родина.

По словам Усаева, ни слушатели, ни сам музыкант не усматривает в своих словах что-либо, что может дискредитировать российскую армию. Кроме того, он нейтрально высказался о спецоперации России в Украине.

Тем не менее, после концерта за кулисами Юрия Шевчука уже ожидали сотрудники российских силовых служб, которые изолировали музыканта и провели допрос. Они общались с Шевчуком около часа, никого не пропуская в гримерку.

Усаев считает, что Шевчука хотели задержать, однако почему-то ограничились только протоколом. Сегодня суд города Уфа вынес решение по делу по части первой ставить 20.3.3 КоАП о дискредитации российской армии. Шевчука признали виновным и назначили штраф в размере 50 тысяч российских рублей.