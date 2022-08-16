Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации российской армии
Лидера музыкального коллектива ДДТ Юрия Шевчука суд в городе Уфа признал виновным в дискредитации российской армии. Ему назначили штраф в размене 50 тысяч российских рублей.
На Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию российской армии после его антивоенной речи на концерте в российском городе Уфа. Продюсер ДДТ Радмир Усаев уточнил, что на концерте в «Уфа-Арена» музыкант рассказал про свое отношение к понятию Родина.
По словам Усаева, ни слушатели, ни сам музыкант не усматривает в своих словах что-либо, что может дискредитировать российскую армию. Кроме того, он нейтрально высказался о спецоперации России в Украине.
Тем не менее, после концерта за кулисами Юрия Шевчука уже ожидали сотрудники российских силовых служб, которые изолировали музыканта и провели допрос. Они общались с Шевчуком около часа, никого не пропуская в гримерку.
Усаев считает, что Шевчука хотели задержать, однако почему-то ограничились только протоколом. Сегодня суд города Уфа вынес решение по делу по части первой ставить 20.3.3 КоАП о дискредитации российской армии. Шевчука признали виновным и назначили штраф в размере 50 тысяч российских рублей.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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