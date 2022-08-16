Россия борется с попытками объявить ее экспортером ‘Кровавых алмазов’

Вторжение России в Украину привело к глобальному самоанализу по поводу чрезмерной зависимости от российской нефти и газа, но новая драма разворачивается вокруг другого крупного российского экспорта: алмазов.

Россия является крупнейшим в мире поставщиком мелких алмазов.

В течение многих лет обручальные кольца, серьги и подвески, выставленные на продажу в Соединенных Штатах и за их пределами, включали бриллианты, добытые глубоко в вечной мерзлоте на северо-востоке России.

Теперь Соединенные Штаты и другие страны предпринимают действия, которые могут официально обозначить российские алмазы как “алмазы из зоны конфликта”, утверждая, что их продажа помогает оплатить смертоносную агрессию России в Украине.

Европейский союз, Канада и другие западные страны, а также Украина и несколько активистских организаций присоединились к аналогичным призывам к обсуждению в рамках Кимберлийского процесса последствий вторжения в Украину, в том числе вопроса о том, следует ли считать российские драгоценные камни алмазами из зон конфликтов.