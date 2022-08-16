Anadolu: турецкая разведка ликвидировала одного из лидеров Рабочей партии Курдистана
Авторитетное издание Anadolu со ссылкой на спецслужбы сообщает, что разведка Турции ликвидировала одного из лидеров Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии.
Сообщается, что ликвидированный боевик Мухсин Яган руководил подразделением РПК в приграничном сирийском районе Камышлы и участвовал в планировании совершения ряда терактов. Его оперативный позывной Диджвар Силопи.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции на севере Сирии. По его словам, началась «новая фаза формирования зоны безопасности в Сирии на 30 километров вглубь от турецкой границы».
Эрдоган отметил, что цель операции — защита от террористов Талль-Рифат и Манбидж. Он также подчеркнул, что спецслужбы Турции будут проводить военные операции до тех пор, пока не удастся добиться полного уничтожения террористических организаций.
Официальная Анкара признает ряд курдских формирований, в том числе и Рабочую партию Курдистана (РПК) экстремистскими и террористическими организациями. С 1980-х годов стороны неоднократно заключали перемирия, однако нарушали их. С 2015-го года РПК отказывается идти на мир с Турцией.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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