Множественная серия взрывов спровоцировала пожар на складе боеприпасов в Крыму
Из-за многочисленных ракетных атак, загорелся склад боеприпасов, который перерос в серьезный пожар. Несколько человек пострадали.
Российский склад боеприпасов в Крыму загорелся после того, как его потрясла серия взрывов, в результате чего два человека получили ранения и потребовалась эвакуация.
Огромный пожар вспыхнул во вторник утром в селе Майское, расположенном на севере полуострова, аннексированного Москвой у Украины в 2014 году. По данным российского государственного информационного агентства РИА, пока не поступало сообщений о “серьезных” жертвах.
Министерство обороны РФ рассказало, что пострадавший объект использовался “для кратковременного хранения боевых припасов для одной из воинских частей”.
“По результатам устраненного пожара все боеприпасы были сдетонированы”, - написано в сообщении, при этом нет информации, что могло спровоцировать причину возгорания базы.
Опубликовано: Силивончик Алина
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