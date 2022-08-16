Множественная серия взрывов спровоцировала пожар на складе боеприпасов в Крыму

Из-за многочисленных ракетных атак, загорелся склад боеприпасов, который перерос в серьезный пожар. Несколько человек пострадали.

Российский склад боеприпасов в Крыму загорелся после того, как его потрясла серия взрывов, в результате чего два человека получили ранения и потребовалась эвакуация.

Огромный пожар вспыхнул во вторник утром в селе Майское, расположенном на севере полуострова, аннексированного Москвой у Украины в 2014 году. По данным российского государственного информационного агентства РИА, пока не поступало сообщений о “серьезных” жертвах.

Министерство обороны РФ рассказало, что пострадавший объект использовался “для кратковременного хранения боевых припасов для одной из воинских частей”.

“По результатам устраненного пожара все боеприпасы были сдетонированы”, - написано в сообщении, при этом нет информации, что могло спровоцировать причину возгорания базы.