ФАН: Лоза призвал не обращать внимания на выходки Порывай

Певец и композитор Юрий Лоза призвал соотечественников не придавать много внимания поступкам матери Наташи Королёвой. Музыкант считает.Людмилу Порывай "нулём" с точки зрения медийного пространства.

Известный отечественный певец и композитор Юрий Лоза высказался по поводу действий мамы исполнительницы Наташи Королевой Людмилы Порывай. Музыкант уверен, что поведение этой "дамы" вообще не стоит никакого внимания.

Лоза сообщил, что не в курсе, что там творится в семействе Королевой и Порывай.

Музыкант посоветовал не прислушиваться к словам родительницы известной в России артистки: "Но не нужно замечать маму Наташи Королевой, потому что с точки зрения медийного пространства она никто. Существует такое выражение - пирожок ни с чем. Она просто нуль".

Ранее сообщалось, что Порывай не вступилась за собственного зятя Сергея Глушко, известного как Тарзан, когда украинская исполнительница Ирина Билык высмеяла супруга Королевой во время выступления в Майами.

Кроме того, теща громко смеялась вместе с публикой над своим родственником. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.