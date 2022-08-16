Двадцать человек погибли в Пакистане, когда автобус на большой скорости врезался в нефтяной танкер

Автобус на большой скорости столкнулся с нефтяным танкером в Пакистане, из-за чего погибли 20 человек, сообщили во вторник представители местной полиции и спасателей.

По его словам, авария вызвала пожар, который охватил как автоцистерну, так и автобус.

"Три автобуса мчались наперегонки. Один из них врезался в нефтяной танкер", - сообщил агентству Reuters представитель полиции Имран Шаукат, описывая инцидент на автомагистрали недалеко от центрального города Мултан.

По его словам, нефтяной танкер невозможно было идентифицировать, чтобы определить, какой компании он принадлежит.

Представители государственной спасательной службы сообщили, что автобус направлялся в южный портовый город Карачи. Спасательная служба идентифицировала оператора как автобусную компанию Daewoo и сообщила, что по меньшей мере 20 пассажиров погибли, некоторые из них полностью сгорели.

Сотрудник, который ответил на телефонный звонок в офисе Daewoo в Лахоре, подтвердил, что его автобус был вовлечен в инцидент и что водитель был среди погибших. Высокопоставленные должностные лица компании были недоступны для комментариев.