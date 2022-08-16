NI: Обнаженное тело кенийского чиновника, найдено со следами пыток на фоне предвыборного хаоса
По сообщениям местных СМИ, тело сотрудника избирательной комиссии Кении было найдено раздетым догола со следами пыток после президентских выборов, на которых победителем был объявлен сын пастуха коз.
53-летний Даниэль Мусьока был возвращающимся сотрудником восточного избирательного участка Эмбакаси на окраине столицы Найроби.
Поздно вечером в понедельник на западе Кении, оплоте бывшего премьер-министра Раилы Одинги, прошли ожесточенные протесты. Полиция применила слезоточивый газ и боевые патроны, чтобы разогнать бросавших камни демонстрантов, которые утверждали, что выборы были украдены.
Напряженность высока, и выборы были омрачены разногласиями. В то время как глава независимого избирательного органа объявил г-на Руто победителем, четверо из семи членов комиссии IEBC отказались одобрить объявление, заявив, что результаты были “непрозрачными”.
По данным местных СМИ, тело Мусьоки было найдено пастухами в понедельник в высохшем русле реки у подножия горы Килиманджаро недалеко от границы с Танзанией.
Опубликовано: Силивончик Алина
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NI: Обнаженное тело кенийского чиновника, найдено со следами пыток на фоне предвыборного хаоса
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