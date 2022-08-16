Он остановил Чикатило: как живет сегодня ингушский следователь, сумевший поймать страшного маньяка

Исса Костоев один из самых знаменитых людей России, который внес большой вклад в развитие правоохранительной системы страны и спас десятки жизней.

Исса Костоев родился в 1942-м году в селе Экажево Чечено-Ингушской АССР. Когда ему было два года, его семью депортировали в Казахстан, где прошла его юность.

Свою карьеру Костоев начал, как слесарь и водитель автобазы. Но всегда мечтал стать милиционером, потому отучился на юридическом факультете Казахского госуниверситета.

Свою милицейскую карьеру Исса начал в Северной Осетии, потом перешел на работу следователем в Чечено-Ингушетии. В непростой работе пытливому сотруднику помогали свойственные всем ингушам и чеченцам наблюдательность, трудолюбие, а также умение быстро находить общий язык с людьми.

Заслуги Иссы заметили и в центре: его пригласили на работу в Москву, где он занял должность следователя по особо важным делам прокуратуры РСФСР.

Главным делом всей жизни легендарного следователя стало вычисление самого ужасного маньяка России - Андрея Чикатило.

К тому моменту Костоев был опытным следователем, который поймал маньяка Владимира Стороженко, раскрыл нападение на московский магазин «Молодёжный». Именно ему доверили и раскрытие дела ростовского маньяка.

"Как только увидел Чикатило в ростовской милиции, сразу понял - передо мной тот жестокий серийный убийца, - вспоминал Исса Костоев. - Но, кроме моих догадок, на него тогда еще ничего не было. Нужно было работать и работать".

Начались тяжелейшие допросы Чикатило, доказывание его вины. Задержанный наотрез отказался сотрудничать и в чем-то сознаваться.

Но Исса много общался с подозреваемым, перевернул архивы СССР. К примеру, сверил график командировок маньяка с нераскрытыми убийствами в городах СССР в 1970-1980-х годах. И оказалось: там, куда отправлялся Чикатило, происходили убийства подростков или женщин.

В раскрытии дела Костоеву помог еще один ингуш - следователь Ростовской прокуратуры Амурхан Яндиев, который тоже вел дело маньяка. Он сумел найти немало свидетельств вины Чикатило.

Интуиция не подвела: под градом улик маньяк сломался и во всем сознался. Таким образом Исса не только спас много человеческих жизней, но и не допустил, чтобы преступник симулировал сумасшествие и скрылся от наказания в тюремной психушке. В 1994-м Чикатило расстреляли.

Раскрытие дела Чикатило сделало Иссу известным во всем мире. О нем писали книги и снимали кинофильмы.

В начале девяностых Костоев службу в следствии оставил. И перешел на работу в руководство республики Ингушетия, был там представителем президента России.

В середине девяностых стал депутатом Госдумы России, затем трудился в отделе Внешних связей прокуратуры РФ. А потом - стал членом Совета Федерации от Ингушетии.

Сегодня генерал-майору юстиции Иссе Костоеву - за восемьдесят лет. Он на пенсии, живет между Москвой и Ингушетией, и заботится о внуках от своих пятерых детей.