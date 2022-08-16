Он остановил Чикатило: как живет сегодня ингушский следователь, сумевший поймать страшного маньяка
Исса Костоев один из самых знаменитых людей России, который внес большой вклад в развитие правоохранительной системы страны и спас десятки жизней.
Исса Костоев родился в 1942-м году в селе Экажево Чечено-Ингушской АССР. Когда ему было два года, его семью депортировали в Казахстан, где прошла его юность.
Свою карьеру Костоев начал, как слесарь и водитель автобазы. Но всегда мечтал стать милиционером, потому отучился на юридическом факультете Казахского госуниверситета.
Свою милицейскую карьеру Исса начал в Северной Осетии, потом перешел на работу следователем в Чечено-Ингушетии. В непростой работе пытливому сотруднику помогали свойственные всем ингушам и чеченцам наблюдательность, трудолюбие, а также умение быстро находить общий язык с людьми.
Заслуги Иссы заметили и в центре: его пригласили на работу в Москву, где он занял должность следователя по особо важным делам прокуратуры РСФСР.
Главным делом всей жизни легендарного следователя стало вычисление самого ужасного маньяка России - Андрея Чикатило.
К тому моменту Костоев был опытным следователем, который поймал маньяка Владимира Стороженко, раскрыл нападение на московский магазин «Молодёжный». Именно ему доверили и раскрытие дела ростовского маньяка.
"Как только увидел Чикатило в ростовской милиции, сразу понял - передо мной тот жестокий серийный убийца, - вспоминал Исса Костоев. - Но, кроме моих догадок, на него тогда еще ничего не было. Нужно было работать и работать".
Начались тяжелейшие допросы Чикатило, доказывание его вины. Задержанный наотрез отказался сотрудничать и в чем-то сознаваться.
Но Исса много общался с подозреваемым, перевернул архивы СССР. К примеру, сверил график командировок маньяка с нераскрытыми убийствами в городах СССР в 1970-1980-х годах. И оказалось: там, куда отправлялся Чикатило, происходили убийства подростков или женщин.
В раскрытии дела Костоеву помог еще один ингуш - следователь Ростовской прокуратуры Амурхан Яндиев, который тоже вел дело маньяка. Он сумел найти немало свидетельств вины Чикатило.
Интуиция не подвела: под градом улик маньяк сломался и во всем сознался. Таким образом Исса не только спас много человеческих жизней, но и не допустил, чтобы преступник симулировал сумасшествие и скрылся от наказания в тюремной психушке. В 1994-м Чикатило расстреляли.
Раскрытие дела Чикатило сделало Иссу известным во всем мире. О нем писали книги и снимали кинофильмы.
В начале девяностых Костоев службу в следствии оставил. И перешел на работу в руководство республики Ингушетия, был там представителем президента России.
В середине девяностых стал депутатом Госдумы России, затем трудился в отделе Внешних связей прокуратуры РФ. А потом - стал членом Совета Федерации от Ингушетии.
Сегодня генерал-майору юстиции Иссе Костоеву - за восемьдесят лет. Он на пенсии, живет между Москвой и Ингушетией, и заботится о внуках от своих пятерых детей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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