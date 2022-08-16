В Чечне хотят объявить борьбу похабщине: каких артистов они предлагают запретить в республике

Среди российских знаменитостей, концерты которых предлагают запретить чеченцы, актер Андрей Панин, Ольга Бузова, Шура и другие.

В известной строгими нравами религиозной Чеченской республике высказались за создание своего рода "комитета по борьбе с похабщиной". Местные активисты хотят хотя бы в рамках Северного Кавказа запретить выступления отечественных звезд, которые негативно влияют на умы молодежи.

За такую инициативу выступил Сайпуддин Гучигов - глава общественной организации "Наш дом - город Грозный". Эта организация известна своей заботой о пожилых жителях столицы Чечни, восстановлением в Грозном заброшенных кладбищ, в том числе христианских, иудейских.

"На экранах сегодня много похабщины, - заявил Сайпуддин. - А мы хотим воспитывать нашу молодежь достойно".

Среди одиозных, по его мнению, российских знаменитостей, концерты и выступления которых предлагают запретить чеченцы, - эпатажный актер Андрей Панин, откровенно одетая Ольга Бузова, странный Шура, певец Сергей Шнуров и другие.

Чеченские активисты считают, что из-за публики, которая дурно влияет на неокрепшие умы молодежи, они не видят на сцене по-настоящему талантливых людей - их туда просто не пускают.

В комитет против похабщины предлагают включить исламских, православных, буддистских священников и просто уважаемых старейшин.