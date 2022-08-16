Британия подала провокационную заявку на перелет самолёта-разведчика над Россией
В Минобороны РФ назвали провокацией заявку на перелёт британского разведывательного самолёта над территорией России.
Во вторник, 16 августа 2022 года, Министерство обороны России в официально пресс-релизе заявило о том, что Соединённое Королевство запросило разрешение на перелёт британского самолёта-разведчика Boeing RC-135 над территорией РФ.
В ведомстве уточнили, что данная заявка была расценена как провокация с британской стороны в отношении России, ввиду чего Минобороны РФ предостерегло королевские военно-воздушные силы Великобритании от вторжения в российское воздушное пространство, пообещав, что ответные меры будут предприняты незамедлительно.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Express: Путин сделал пугающее предупреждение Западу из-за поставок оружия Киеву
Сергей Шойгу: Никто в НАТО не сомневается, что Россия добьется своих целей в Украине
NI: потеря доступа к Чёрному морю превратит Украину в «государство-обрубок»
Почему хиджаб можно, а чадру, паранджу и никаб нельзя: какие наряды носят чеченские женщины
Виталий Кличко признался в поступающих из офиса Зеленского угрозах