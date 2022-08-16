Британия подала провокационную заявку на перелет самолёта-разведчика над Россией

В Минобороны РФ назвали провокацией заявку на перелёт британского разведывательного самолёта над территорией России.

Во вторник, 16 августа 2022 года, Министерство обороны России в официально пресс-релизе заявило о том, что Соединённое Королевство запросило разрешение на перелёт британского самолёта-разведчика Boeing RC-135 над территорией РФ.

В ведомстве уточнили, что данная заявка была расценена как провокация с британской стороны в отношении России, ввиду чего Минобороны РФ предостерегло королевские военно-воздушные силы Великобритании от вторжения в российское воздушное пространство, пообещав, что ответные меры будут предприняты незамедлительно.