NI: Президент Кении Уильям Руто будет осужден Международным уголовным судом
Избранный президент Кении Уильям Руто обвиняется в преступлениях против человечности в Международном уголовном суде и получении баснословного богатства путем коррупции.
Уильям Руто одержал победу над своим соперником Райлой Одингой в президентской гонке Кении в 2022 году.
Это разочаровывающий поворот в том, что изначально обещало стать самыми прозрачными выборами в Кении.
После дня относительно беспроблемного голосования, почти недели подсчета и подсчета бюллетеней и открытого размещения отсканированных бланков с результатами на общедоступном онлайн-портале процесс в последнюю минуту превратился в фарс и язвительность.
Большинство членов Независимой комиссии по выборам и границам (IECC) открестились от результатов в последний день, назвав процесс непрозрачным.
Среди них была заместитель главы комиссии, которая в предыдущие дни стояла на трибуне в зале подсчета голосов в Бомасе Кении в Найроби, объявляя те самые результаты, которые она теперь, похоже, подвергает сомнению.
Опубликовано: Силивончик Алина
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