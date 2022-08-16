NI: Президент Кении Уильям Руто будет осужден Международным уголовным судом

Избранный президент Кении Уильям Руто обвиняется в преступлениях против человечности в Международном уголовном суде и получении баснословного богатства путем коррупции.

Уильям Руто одержал победу над своим соперником Райлой Одингой в президентской гонке Кении в 2022 году.

Это разочаровывающий поворот в том, что изначально обещало стать самыми прозрачными выборами в Кении.

После дня относительно беспроблемного голосования, почти недели подсчета и подсчета бюллетеней и открытого размещения отсканированных бланков с результатами на общедоступном онлайн-портале процесс в последнюю минуту превратился в фарс и язвительность.

Большинство членов Независимой комиссии по выборам и границам (IECC) открестились от результатов в последний день, назвав процесс непрозрачным.

Среди них была заместитель главы комиссии, которая в предыдущие дни стояла на трибуне в зале подсчета голосов в Бомасе Кении в Найроби, объявляя те самые результаты, которые она теперь, похоже, подвергает сомнению.