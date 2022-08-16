В маленьком тихоокеанском государстве началась паника, здесь впервые начал распространяться COVID

На тихоокеанских Маршалловых островах за время пандемии коронавируса было зарегистрировано всего несколько заражений. При этом передача COVID между людьми не фиксировалась.

Но всего за неделю более 4000 человек дали положительный результат при населении около 60 000 человек.

Заразился также министр здравоохранения и социальных служб страны Джек Ниденталь. Он написал вFacebook, что и сказал, что 75% тестов в столице Маджуро, столице оказались положительными.

Он призвал, что на островах начинается паника. Причиной он назвал желание людей путешествовать, навещать родственников после снятия ограничений в мире.

Среди зараженных — сотни медицинских работников. В больнице в Маджуро пришлось остановить иммунизацию. Большая часть хранителей медицинской документации отсутствовала, а персонал по уборке сократился до одного человека.

10 августа Ниденталь призвал медицинских работников вернуться к работе, даже если они дали положительный результат, заявив, что они будут проверены и не будут взаимодействовать с пациентами.

Госпитализации и смерти, как правило, отстают от числа случаев заболевания, но на этой неделе было зарегистрировано несколько тяжелых случаев, в том числе шесть смертей.

Население Маршалловых островов высоко вакцинировано: 72% полностью вакцинированы в Маджуро, а 61% имеют ревакцинацию.

Острова закрыли свои границы в начале марта 2020 года, приняв более решительные меры, чем их соседи в то время.